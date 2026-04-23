Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çocuklara en büyük hediye barış

04:0023/04/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
26 ülkeden gelen dünya çocukları, TBMM Tören Salonu’nda kabul edildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden gelen çocukları ağırladı. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Kurtulmuş, “Sadece Filistin’de son 3 yılda 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. Çocuklar açısından en zor dönemden geçiliyor. Savaşlardan bunalmış bir dünyada barışı geliştirecek sözü söylemek, çocuklarımıza vereceğimiz en büyük armağanlardan biridir” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden gelen dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu’nda kabul etti. Törende konuşan Kurtulmuş, TBMM çatısı altında düzenlenen etkinliklere çok sayıda çocuğun katılarak Meclis’e renk kattığını belirtti. “Sizlerin varlığı, bizleri umutlandırıyor” diyen Kurtulmuş, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret etti. Kurtulmuş, “Savaşların ve çatışmaların ortaya çıkardığı ağır tablo hepimizin yüreğini burkuyor, içimiz kan ağlıyor. Sadece Filistin’de son 3 yıl içerisinde 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. Yeryüzünde bu kadar çok haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda, gençlerimiz, evlatlarımız için adaleti güçlendirmek, adaleti tesis etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.


#23 Nisan
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
