Çocuklara en büyük hediye barış

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 26 ülkeden gelen dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu’nda kabul etti. Törende konuşan Kurtulmuş, TBMM çatısı altında düzenlenen etkinliklere çok sayıda çocuğun katılarak Meclis’e renk kattığını belirtti. “Sizlerin varlığı, bizleri umutlandırıyor” diyen Kurtulmuş, dünyanın zor bir dönemden geçtiğine işaret etti. Kurtulmuş, “Savaşların ve çatışmaların ortaya çıkardığı ağır tablo hepimizin yüreğini burkuyor, içimiz kan ağlıyor. Sadece Filistin’de son 3 yıl içerisinde 21 bini aşkın çocuğun öldüğünü biliyoruz. Yeryüzünde bu kadar çok haksızlığın, adaletsizliğin olduğu bir ortamda, gençlerimiz, evlatlarımız için adaleti güçlendirmek, adaleti tesis etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.