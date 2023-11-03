Comanchero çökertildi

Uluslararası silahlı organize suç örgütü “Comanchero”, İstanbul’da düzenlenen Kafes Operasyonu’yla çökertildi. ABD ile Avustralya tarafından kırmızı bültenle aranan ‘Reis’ lakaplı çete lideri Hakan Ayık ile birlikte aralarında yabancıların da bulunduğu 39 kişi gözaltına alındı. Polis 4 milyar 500 milyon TL değerindeki mallara el koydu.





ŞİFRELİ HABERLEŞME

İstanbul Narkotik Şube ekipleri, uluslararası suç örgütünün Güney Amerika ülkelerinden ve Türkiye’den temin ettiği uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika güzergahını kullanarak Avustralya, Hong Kong ve Hollanda’ya taşıdığını belirledi. ABD ile Avustralya federal polisinin işbirliğinde örgütün kullandığı Anom Şifreli Haberleşme Platformu verileri kullanılarak 2019-2021 yılları arasında yapılan operasyonlarda 3 ton 812 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği de tespit edildi. Yakalamalar sonrasında FBI desteğinde Avustralya başta olmak üzere 16 ülkede 800 kişi gözaltına alındı, ancak yapılan suç örgütünün lider kadrosundan kimse bulunamadığı öğrenildi. Örgütün lider kadrosunun peşine düşen Interpol lider kadronun şüpheli Hakan Ayık tarafından Türkiye’ye getirildiğini, örgütsel olarak kara para aklama eylemlerinin Türkiye’de devam ettiğini belirledi.





LİDER KADRO YAKALANDI

Anom Şifreli Haberleşme Platformuna ilişkin evrakların Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştırıldığı da öğrenildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) örgüt mensuplarına ilişkin rapor hazırladı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği de 13 Nisan 2023’te 55 şüpheliye ait bankalardaki 4 milyar 500 milyon TL’ye el koydu. Polis soruşturma sürecinde 5’i kırmızı bülten, 9’u mavi bülten olmak üzere uluslararası seviyede aranan ve aklama faaliyetlerine katılan 62 şüpheli ile birlikte toplamda 71 şüphelinin tespit edildiği, söz konusu bu şüphelilerden 50’sinin Türkiye’de olduğunun belirledi. Diğer şüphelilerin ise yurt dışında bulundukları öğrenilirken, Türkiye’deki şüphelilerin yakalanmalarına yönelik dün sabaha karşı operasyon yapıldı. Operasyonda kırmızı bültenle aranan Hakan Ayık, Duax Hohepa Ngakuru, Hakan Arif Tavukçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan ile mavi bültenle aranan Jimmy Avaıjan, Sibel Arif, Alp Öztürk’ün de aralarında olduğu 39 şüpheli yakalandı.



