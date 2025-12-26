Yeni Şafak
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin cinayet şüphelisi gözaltına alındı

Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye’nin cinayet şüphelisi gözaltına alındı

12:5626/12/2025, Cuma
DHA
Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı
Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki dairede çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye Durgun’un (18) cinayet şüphelisi olarak sitenin kapıcısı S.K. (27) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sitenin kapıcısı S.K., cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. S.K.’nin Durgun ile gönül ilişkisi yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmada genç kadının başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

S.K.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




