Çöplükten zirveye Ümraniye

Çok değil 25 yıl önce yani 90’lı yıllarda patlayan çöplüğü ile akıllarda yer eden Ümraniye bugün kamu ve özel kuruluşların merkezlerine ev sahipliği yapıyor.

Finansın merkezi





İstanbul Finans Merkezi’nin de faaliyete geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Anadolu, Eximbank, Vakıf Katlım Genel müdürlükleri Ümraniye’ye taşındı.

Holdinglerin gözdesi





Bayer’den, Starbucks’a, Dacia’dan Renault’a büyük firmaların yönetim merkezleri için tercih ettiği Ümraniye, Huawei, Philips, Profilo, Kia, kariyernet, hangikredi, Alcatel, Suwen, Unilever gibi şirketlerin de kümelendiği bir gelişim havzası konumuna yükseldi.

Anadolu Holding, Çelebi Holding, Anel Holding, Kürüm Holding, Setur, Watsons ve Casper genel müdürlüklerinin yanı sıra son Türkiye’nin Dünya’daki sesi Anadolu Ajansı’nın da İstanbul merkezi Ümraniye’de bulunuyor.

Otellerin tercihi





Son yıllarda turizm sektörünün de ilgi odağı haline gelen Ümraniye’de açılan Bof Hotel, Ramada by Wyndham, Crowne Plaza, Antasya, Hilton gibi turizm tesisleri ile yatak sayısı 3 bine ulaştı. Rakamlar 2019-2023 yılları arasında Ümraniye’de 10 bin 700 yeni ve aktif işyerine ve yine aynı dönemde 11 bin 500 konut ve bin 500 konut dışı olmak üzere toplam 13 bin bağımsız bölüme ruhsat verildiğini ortaya koyuyor.

Odak şehir vizyonu





Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a göre ilçedeki gelişimin hızı katlanarak artacak. Sorularımızı yanıtlayan Yıldırım son 4 yılda yaşanan değişimi “yükselen sektörlerin odaklandığı bir şehir olma yolunda ciddi mesafe kat ettik. Ümraniye bireylerin, şirketlerin ve daha da önemlisi her alanda yeni fikirlerin “orada olmalıyım” dediği bir merkez haline geliyor” sözleriyle yorumladı.

Kentsel dönüşümde fırsat





Kentsel dönüşüme ilişkin “cazibe” vurgusu yapan Yıldırım, “konutlar ya da işyerleri açısından olanı olduğu yerde benzer şekilde dönüştürmek bir yöntemdir. Ama meseleye sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik restorasyon bütünlüğü ile bakmalıyız. Yani bir çöküntü alanını sadece afetlere dayanıklı hale getirmekle iş bitmiyor. Ümraniye bir yandan finansın merkezi haline geliyor. Aynı zamanda millet bahçeleri, kültür-sanat mekanları, sosyal donatıları, eğitim, sağlık merkezleri, yaşam alanları ile içinde bulunanların “iyi ki buradayım” dediği bir şehir olmalı. Bu yüzden dönüşümü, gelişim ile taçlandırmak durumundayız. Bunu sadece Ümraniye ya da İstanbul açısından değil Türkiye’nin geleceği açısından bir stratejik zorunluluk olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Merkezleri Ümraniye'de bulunan kuruluşlar



