Tartıştığı eski damadını silahla vurdu

23:3823/11/2025, Pazar
G: 24/11/2025, Pazartesi
IHA
Çorum’da bir şahıs, tartıştığı eski damadını silahla vurarak yaraladı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.K. (38) ile eski kayınpederi Sadık B. (65) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sadık B., yanındaki silahla eski damadı Mustafa A.K.’ye ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

