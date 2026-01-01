Yeni Şafak
Çorum’da husumetlisi tarafından tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

23:181/01/2026, Perşembe
IHA
21 yaşındaki Ramazan Kılıç
Çorum'da Ramazan Kılıç ile C.S. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. C.S. olay yerinden ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra pompalı tüfekle gelerek Kılıç'a ateş etti. Hastaneye kaldırılan Kılıç, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çorum’da husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan bir genç hayatını kaybetti.


Olay, Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kılıç (21) ile C.S. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar evden ayrıldı. Kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle olay yerine geri dönen C.S., evin önünde park halindeki otomobilde oturan Kılıç’a ateş ederek ağır yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Ramazan Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayın ardından kaçan şüpheli C.S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



