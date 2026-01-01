Çorum’da husumetlisi tarafından tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Olay, Gülabibey Mahallesi Sanayi 1. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Kılıç (21) ile C.S. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar evden ayrıldı. Kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle olay yerine geri dönen C.S., evin önünde park halindeki otomobilde oturan Kılıç’a ateş ederek ağır yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Ramazan Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.