Yolda karşılaştığı husumetlisi bacağından vurdu

Yolda karşılaştığı husumetlisi bacağından vurdu

00:4329/12/2025, Pazartesi
DHA
Erdinç Ç., yolda karşılaştığı husumetlisi Selim C.’yi bacağından vurdu
Erdinç Ç., yolda karşılaştığı husumetlisi Selim C.’yi bacağından vurdu

Bursa'da Erdinç Ç. yolda yürüdüğü sırada karşılaştığı husumetlisi Selim C. ile tartışmaya başladı. Erdinç Ç., tartışma sırasında elindeki tabancayla Selim C.'yi bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Erdinç Ç. (40), yolda karşılaştığı husumetlisi Selim C.’yi (36) tabancayla bacağından vurdu. Yaralanan C. hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesinde meydana geldi. Erdinç Ç., yolda yürüdüğü sırada karşılaştığı husumetlisi Selim C. ile karşılaştı. Taraflar arasından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Erdinç Ç., elindeki tabancayla Selim C.'yi sol bacağından vurarak yaraladı. Şüpheli yaya olarak kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şüpheli Erdinç Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.





#Şüpheli
#Silah
#Husumet
YASAL UYARI

