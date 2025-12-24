'Evlilik vaadi' verdiğini iddia ettiği eski komşusunu vurdu

“Ben 15 senedir o binada oturuyorum beni herkes tanır. Bina yöneticisiydim. Sanık eşi ile otururdu. Daha önce hiç diyaloğum olmadı. Binadan taşındıktan 1,5 yıl kadar sonra geldi. Ben ekmek almaya gidiyordum. Parkta karşılaştık. Eşinden ayrılmış, benden 15 bin TL istedi. Yardımcı olamayacağımı söyleyip, arkamı döndüm gidiyordum. Sonra 4 el silah sesi duydum. Omzumdan vurdu. Yere düştüm. Sonra kontrolsüz bir şekilde ateş etmeye devam etti. Sonra kendimden geçtim. Kolumda yüzde 40 güç kaybı oldu. Benim silahım yoktur. Kendisiyle de hiç gönül ilişkim olmadı”