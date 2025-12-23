Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'u öldüren sanığın ifadesi kan dondurdu: Şakalaşırken silah patladı, ağaçlık alanda bıraktık

“Olay günü hep birlikte asker eğlencesine gittik. Eğlencede havaya sıkmak için yanıma silahı aldım. Havaya ateş ettikten sonra silahı bir arkadaşım aldı. Ardından şarjörü kontrol ettiğimde boştu. Düğünden sonra eve giderken bir büfede durduk. Alkol aldık. Sonra arabaya döndüğümde dışarıda sigara içmek için bekliyordum. O sırada silahı Hiranur'a uzattım. Onunla şakalaştık. 'Sıkayım mı' dedi. 'Silahla şaka olmaz' diyerek geri almak istedim. O an elimde değildi. O esnada silah ateş aldı. İkimiz de silahın içinde mermi olmadığını biliyorduk çünkü düğün sonrasında kontrol etmiştim. Olaydan sonra panikledim, korktum, şoka girdim. Korktuğun için de Hiranur'u dere kenarına götürdüm ve ulu orta bıraktım. Eve gittim. Ağabeyime anlattım. Olayı duyunca bize kızdı. Sonra bıraktığımız yerden Hiranur'u alıp hastaneye götürdük”