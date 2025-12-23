12 yaşındaki öğrenci tüfekle müdürünü vurdu

Mersin'de Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki M.K. okul bahçesinde müdür Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Kara, yaşam savaşı veriyor. M.K. ile babası Y.K. gözaltına alındı. Kara’nın M.K.’yı geçtiğimiz hafta elektrikli bisikletle okula geldiği için uyardığı öğrenildi. Okulda eğitime 1 gün ara veridi.
Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki öğrenci, tüfekle geldiği okulun bahçesinde müdürü vurarak ağır yaraladı. Olay, sabah saatlerinde Çarıklar Mahallesi’nde bulunan Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu’nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ortaokul öğrencisi M.K. (12), okul bahçesinde öğrencileri karşılayan okul müdürü Ender Kara’ya (39) tüfekle ateş etti.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Ağır yaralanan Kara, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen okul müdürü, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
BABA VE ÇOCUK GÖZALTINDA
Olay sonrası jandarma ekipleri öğrenciyi okulda gözaltına alırken, olayda kullanılan ruhsatsız tüfeğe el konuldu. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla öğrencinin babası Y.K. (55) de gözaltına alındı.
UYARI SONRASI SALDIRI İDDİASI
Öte yandan, okul müdürünün geçtiğimiz hafta elektrikli bisikletle okula gelen öğrenciyi uyardığı, olayın bu uyarının ardından yaşandığı iddia edildi. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ile Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, hastaneye giderek Ender Kara’nın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Olayın ardından okulda eğitime 1 gün ara verildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.