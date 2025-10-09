Yeni Şafak
Çorum'da korku dolu anlar: Seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi

12:399/10/2025, Perşembe
AA
Çorum'un Kargı ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan tır, kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yolda trafik normale döndü.

M.G. idaresindeki 52 AFM 048 plakalı tırın motor bölümünde, D-100 kara yolu Beygircioğlu köyü Akçayazı mevkisinde yangın çıktı.


Tırı yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.


İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgedeki sürücüler de araçlarındaki tüplerle yangına müdahale etti.


İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikametinde trafik, bir süre ulaşıma kapandı.



#Çorum
#Kargı
#Tır yangını
