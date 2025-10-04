Çorum'da mercek bulutu görüntülendi

Çorum’un Dodurga ilçesi semalarında engebeli araziden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucu oluşan çok katmanlı mercek bulutu, birçok noktadan izlendikten kısa süre sonra kayboldu.
Çorum semalarında mercek bulutu oluştu.
Gökyüzünde çok katmanlı oluşan mercek bulutu, Dodurga ilçesinde görüldü.
İlçede birçok noktadan görülebilen mercek bulutları, bir süre sonra kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmaları sonucunda oluşuyor.
Mercek bulutlarının fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek oluyor.