Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Çorum'da sokak ortasında infaz girişimi

Çorum'da sokak ortasında infaz girişimi

00:0412/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi’ne aracıyla gelen şahıs, bir vatandaşa tüfekle ateş açtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Çorum’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, araçla caddeye gelerek E.Y.’ye (50) tüfekle ateş açtı. Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırının ardından şüpheli, araçla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



#Çorum
#Silah
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
The Beatles hangi ülkede halka açık bir konser vermemiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı