Çorum’da traktör otomobille çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

23:409/02/2026, الإثنين
IHA
Çorum’un Osmancık ilçesinde traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Osmancık karayolu Çiftlikler Mahallesi Tuğla Fabrikaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.O. idaresindeki 19 HE 667 plakalı traktör, sola manevra yaptığı sırada karşı yönden gelen Kamuran Şimşek yönetimindeki 06 BDE 382 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, kazada sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.H.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Kamuran Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


