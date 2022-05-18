Cudi Cup başladı

Terörün yerini sporun aldığı Şırnak Cudi’de düzenlenen tenis turnuvası, bu yıl uluslararası hale geldi. Cudi Cup’a 9 ülkeden gelen 32 sporcuyla birlikte toplam 81 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Tenis Federasyonu, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi iş birliğiyle 16 Mayıs’ta başlayan Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası 22 Mayıs’a kadar devam edecek.

Turnuva, Şırnak’ın ilk uluslararası organizasyonu olma özelliği taşıyor. Dünyanın 9 farklı ülkesinden 32 sporcu nbu turnuvaya katıldı. Toplamda 81 sporcu, 7 gün nboyunca kortlarda kıyasıya mücadele edecek. n

CUDİ SPORLA ABAD OLACAK

Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası’nın açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Cudi’de bayram günü olduğunu söyledi. “Bölge huzura kavuşunca da asıl değerini, potansiyelini ortaya koymak için yine canla başla çalıştık” diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti: “Yapılamaz denileni yaptık. Aşılamaz denilen yolları aştık. Birilerinin “Makus kaderi böyledir” diyerek huzursuzlaştırdığı bölgeler, bugün istikrarın, refahın, kalkınmanın, güçlü yarınların sembolü oluyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde kış sporlarına, su sporlarına, bireysel branşlara ve ekstrem branşlara yoğun bir ilgi görüyoruz. Tesis altyapılarını tamamladık. Hakkari’de, Tunceli’de, Bitlis’te, Batman’da, Erzurum’da, Kars’ta kış sporları her geçen yıl ağırlığını artırıyor. Van’da su sporları gelişiyor. Diyarbakır’da atletizm büyüyor. Artık Gabar Dağları trekking, hiking etkinlikleriyle, Botan Vadisi yamaç paraşütüyle, Cudi Dağı tenis turnuvalarıyla anılıyor. Bu dağlarda artık huzurun, mutluluğun türküleri söyleniyor. Geçtiğimiz yıl Cudi Cup Ulusal Tenis Turnuvası’yla ilk adımı atmıştık. Cudi’de raket sesleri yükselecek dedik, sporun güzellikleriyle Cudi âbâd olacak dedik. Cudi Cup’ı seneler boyunca düzenlenecek, gelenekselleşen bir organizasyon haline getireceğiz.”

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