Cumhur’a Trakya morali

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum yaptığı açıklamada "Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizlerle ilgili takdirini de sandıkta kullanıyor. İstanbul'da deprem hazırlığı için kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu gittik. Mahallelerimizin dönüşümünü yapacağız dedik. Sokak sokak gezdik, günlerce oralarda kaldık. 6 ayda teslimler başladı. Elazığ'da verdiğimiz bu sözleri tuttuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde vefat, etkilenme az oldu. Muhalefet "parayı bulamazsınız, yapamazsınız, yetişemezsiniz" dedi. Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalarımızı 1 yılda bitirdik." ifadelerini kullandı.