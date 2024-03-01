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Cumhur’a Trakya morali

Trakya’da sahadan gelen veriler Cumhur İttifakı’nda moralleri yükseltti.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 05:35 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Anket sonuçları da Cumhur İttifakı'nın Trakya'daki oylarının yükseldiğini gösteriyor.
Anket sonuçları da Cumhur İttifakı'nın Trakya'daki oylarının yükseldiğini gösteriyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin anket sonuçları iyi geldi. AK Parti kaynakları, “Anket sonuçları 3 ilde de Cumhur İttifakı adaylarının gözle görülür bir şekilde yükseldiğini gösteriyor” diyerek mevcut yönetimlerden memnuniyetsizliğe vurgu yaptı. Cumhur İttifakı Edirne ve Tekirdağ’da AK Parti’nin Kırklareli’nde MHP’nin adayını destekleme kararı almıştı.


ŞİKAYET FAZLA

Parti kaynakları artışı “Mevcut yönetimlerden şikayetlerin de etkisi büyük. Trakya hizmet belediyeciliği istiyor. Yerel seçimlerde Trakya’ya Cumhur’un mührü vurulacak” diye değerlendirdi.


Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar: Yapamazsınız dediklerini yaptık yapacağız
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar: Yapamazsınız dediklerini yaptık yapacağız

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, TRT Haber'de gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurum yaptığı açıklamada "Yapmış olduğunuz işler sizin referansınız. Vatandaşımız bizlerle ilgili takdirini de sandıkta kullanıyor. İstanbul'da deprem hazırlığı için kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İzmir'de, Elazığ'da, Malatya'da depremler oldu gittik. Mahallelerimizin dönüşümünü yapacağız dedik. Sokak sokak gezdik, günlerce oralarda kaldık. 6 ayda teslimler başladı. Elazığ'da verdiğimiz bu sözleri tuttuk. 6 Şubat'ta etkilenen illerden biri de Elazığ'dı. Bu konutlar sayesinde vefat, etkilenme az oldu. Muhalefet "parayı bulamazsınız, yapamazsınız, yetişemezsiniz" dedi. Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinin ardından çalışmalarımızı 1 yılda bitirdik." ifadelerini kullandı.

#Cumhur İttifakı
#Trakya
#Edirne
#Tekirdağ
#Kırklareli
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