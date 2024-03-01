Cumhur’a Trakya morali

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nin anket sonuçları iyi geldi. AK Parti kaynakları, “Anket sonuçları 3 ilde de Cumhur İttifakı adaylarının gözle görülür bir şekilde yükseldiğini gösteriyor” diyerek mevcut yönetimlerden memnuniyetsizliğe vurgu yaptı. Cumhur İttifakı Edirne ve Tekirdağ’da AK Parti’nin Kırklareli’nde MHP’nin adayını destekleme kararı almıştı.
ŞİKAYET FAZLA
Parti kaynakları artışı “Mevcut yönetimlerden şikayetlerin de etkisi büyük. Trakya hizmet belediyeciliği istiyor. Yerel seçimlerde Trakya’ya Cumhur’un mührü vurulacak” diye değerlendirdi.