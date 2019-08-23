Cumhurbaşkanı atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete’de

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Albayrakspor’da yeni başkan: Hamza Albayrak

Albayrak Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Geçerli oyların tamamını alarak başkanlığa seçilen Hamza Albayrak, “İmza attığı her işte ahlak ve insanı temel alan bir ailenin ferdi olarak, Albayrak Spor Kulübü’ndeki icraatlarımıza da bu düsturda devam edeceğiz” dedi.