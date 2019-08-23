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Cumhurbaşkanı atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak yerine Ali Çevik getirildi.

Haber Merkezi IHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu sebeple boşalan göreve Ali Çevik uygun görüldü.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı


  • Ayrıca Kararda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür’ün atanmasına karar verildi. Bunun yanı sıra Atama Kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’na aynı yer Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de
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Atama kararları Resmi Gazete'de

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