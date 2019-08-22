Gündem 127 general ve amiralin atamaları yapıldı
ANKARA

127 general ve amiralin atamaları yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 127 general ve amiralin atama işlemleri gerçekleştirildi. Korgeneral Şeref Öngay 3. Ordu, Korgeneral Ali Sivri Ege Ordu, Korgeneral Yavuz Türkgenci ise Kara Kuvvetleri EDOK Komutanlığına atandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

General atamaları Resmi Gazetede yayımlandı. Atama kararına göre 127 general ve amiralin görev yeri değiştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan kararların ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi. Buna göre, Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atama işlemleri gerçekleştirildi.

3. Ordu Komutanı Öngay oldu

  • Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutanı oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüğü 2. Ordu Komutanlığı görevine atandı.

Ataması yapılan tüm general ve amirallerin listesini görmek için tıklayınız.

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