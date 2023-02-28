Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, ''Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü'' ifadelerini kullandı. 'Kahramanmaraş'ta 77 bin çadır kuruldu ve dağıtıldı' diyen Erdoğan, ''Şehrimizi yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken inşa hazırlıklarına başladık. Kahramanmaraş için Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta 83 bin konut ile bismillah diyoruz. TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, muhalefete kentsel dönüşüm konusunda da, "Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır" dedi.