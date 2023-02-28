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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çadır kentte açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz" dedi.

16:56 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki çadır kentte açıklamalarda bulundu.





"Deprem sonrasında yaraların hızla sarıldığını görüyoruz"


İlk günden itibaren sizlerin yanınızdayız. Afşin'de de deprem sonrasında yaraların hızla sarıldığını görüyoruz. İhtiyaç duyulan çadırlar dağıtıldı, ikinci etaptayız. Konteynerlarıda süratle yerleştirerek çadırlardan konteynere geçilecek. Gıda temini, içme suyu, elektrik gibi konularda bir sıkıntı kalmadı.


Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımı ödemelerine bugün başlanıyor


Vatandaşlarımızın maddi külfetlerini hafifletecek adımlar atıyoruz. Afetzedeler için 15 bin lira taşınma yardımını da bugün itibarıyla ödemeye başlıyoruz. Acil ihtiyaçlar için 100 bin lira veriyoruz. Felaketten etkilenen vatandaşlara 10 bin lira destek veriyoruz.

"Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı çaresiz bırakmadık, bırakmayız"


1 yıl içinde konutlarımızı tamamlayarak sizleri inşallah konutlara geçireceğiz. İnancımız ve irademiz kuvvetli. Başka yerlerde nasıl bu işleri başardıysak, bütün deprem, sel afetlerinde nasıl başardıysak bu 11 ilde de bunu başaracağız. Devlet olarak bugüne kadar hiçbir vatandaşı çaresiz bırakmadık, yine bırakmayız.

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ deprem sınavını geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TOKİ deprem sınavını geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu. Erdoğan, ''Aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremler maalesef ilçemizde çok ağır tahribata yol açtı. İlk depremi ağır veya az hasarla atlatan binaların tamamı ikinci depremde enkaza döndü'' ifadelerini kullandı. 'Kahramanmaraş'ta 77 bin çadır kuruldu ve dağıtıldı' diyen Erdoğan, ''Şehrimizi yeniden imar ve ihyasına başlıyoruz. Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken inşa hazırlıklarına başladık. Kahramanmaraş için Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta 83 bin konut ile bismillah diyoruz. TOKİ deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum'' açıklamasında bulundu. Erdoğan, muhalefete kentsel dönüşüm konusunda da, "Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır" dedi.


#cumhurbaşkanı erdoğan
#kahramanmaraş
#deprem
30 dakika önce
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