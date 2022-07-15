Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında konuşuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında konuşuyor. https://t.co/aYNFz6hl6N — Yeni Şafak (@yenisafak) July 15, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Rabbimden tüm insanlığa hayırla, sağlıkla, huzurla nice bayramlar nasip etmesini diliyorum. Yakın tarihimizin bu en alçak hain girişiminde toplamda 252 kardeşimiz şehadetle şereflendi. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Biz biliyoruz ki şehitler, sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşular. Bizi de onlarla beraber şeref yad etsin. Bu ihanet girişimi sırasında darbecilerin uçaklarına, tanklarına silahlarına çıplak elleriyle karşı koyan gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum.

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Hak Teala bir daha milletimizi 15 Temmuz gibi imtihanlara tabii tutmasın, evlatlarımızı bizden koparmasın, ülkemizi bir daha böyle şeyler ile sınamasın. Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı, darbe girişimini akamete uğrattı.

AA

"HAMDOLSUN BU DEFA YİNE BAŞARAMADILAR"

Toplumların tarihlerinde asırlar boyu unutulmayacak, nesiller boyu destan gibi anlatılacak dönüm noktaları vardır. Milletimiz 15 Temmuz'da akşam güneş batarken başlayan darbe girişimini sabah güneşin doğuşuyla birlikte akamete uğratarak böyle bir destan yazmıştır.

Bu millet bu tür destanları yazdı, Allah'ın izniyle yine yazar. 2 asırdır ayağa kalkmak istediği dönemde milleti savaş, bozgunculuk, darbe, vesayet, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz, sosyal çatışmayla dizleri üzerine çökertenler hamdolsun bu defa yine başaramadılar.

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Farklı dönemlerde farklı kisveler altında sahnelenen sinsi oyun 15 Temmuz gecesi milletimizin iman dolu göğsüne çarparak yerle yeksan oldu.

"ONLAR PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE BERABER YÜRÜYORLAR"

Şimdi 6'lı masaları var değil mi bunların? Bu 6 masada şehitlerimizin esamisi okunuyor mu? Onların derdi başka. Onlar PKK terör örgütüyle beraber yürüyorlar. Yani Gabar, Cudi, Tendürek'te bizim Mehmedimize saldıranlarla onların parlamentodaki uzantılarıyla beraber elele omuz omuza yürüyorlar.

Şimdi önümüzde büyük bir hesap var. Balkan harbiyle üzerine çöreklenen kara bulutları Çanakkale zaferiyle dağıtan milletimiz, milli mücadelede şanla şerefle dolu tarihine yeni bir halka eklemişti.

AA

"15 TEMMUZ GECESİ DOSTA, DÜŞMANA İSPATLADIK"

Son devletimiz Cumhuriyetimizin milli iradenin üstünde payidar olacağına 85 milyon 15 Temmuz gecesi dosta, düşmana ispatladık. Cumhur İttifakı olarak o gece nasıl ispatladıysak, bundan sonraki süreçte de aynen ispatlamaya devam edeceğiz. Şu karşımdaki topluluğa bakarak ne diyoruz; Türkiye aşkına, bir kez daha ya Allah bismillah, Allahuekber diyerek.

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