Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış törenine katıldı: Maçı dünya liderleri ile birlikte izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani ve konuk diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla izledi.
Törende, Katar Emiri Al Sani bir konuşma yaptı.
Katar ile Ekvador arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası açılış maçını seyreden Erdoğan, bu sırada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir süre sohbet etti.
Öte yandan açılış töreni öncesi verilen resepsiyona katılan Erdoğan'ın sohbet ettiği liderler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katarda düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupasının açılışı kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi.
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Saninin davetine icabetle geldiği Katar’ın başkenti Dohada bulunan Al Bayt Stadındaki resepsiyonda bazı liderlerle ayaküstü görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ve FIFA Başkanı Gianni Infantinoyla tokalaşarak sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’da liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki resepsiyonda liderlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere geldiği Doha'da liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya geldi.