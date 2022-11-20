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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupasının açılış törenine katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne iştirak etmek üzere 20 Kasım 2022 tarihinde Doha’yı ziyaret edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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