Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere bugün Doha'yı ziyaret edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetine icabetle, 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne iştirak etmek üzere 20 Kasım 2022 tarihinde Doha’yı ziyaret edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.