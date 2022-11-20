Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılacak

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci: Eğer bir klasman olsaydı Türkiye sağlıkta dijitalleşme alanında süper güç olurdu

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, TRT Haber ekranlarında yayınlanan Teknolog programa konuk oldu. Türkiye'de 'Sağlıkta Dönüşüm Programı' ile çok ciddi bir dönüşüm yaşandığını belirten Birinci, 'Eğer bir klasman olsaydı Türkiye sağlıkta dijitalleşme alanında süper güç olurdu. Çünkü sağlıkta dijitalleşme konusunda birçok konuda en iyi ülkeyiz. Bizimle beraber olan ülkelere baktığımızda nüfusu bir milyon, bir buçuk milyon olan ülkeler. Çok ciddi bir fark var.' dedi.



Türkiye'de herkesin dijital olarak doğup, dijital olarak vefat ettiğini belirten Birinci, 'Bir çocuğun doğum raporu düzenlendikten 5 dakika sonra TC kimlik numarası gelir. İçişleri Bakanlığı kimlik raporunu evine gönderir. Biri vefat ettiğinde de doktor raporu otomatik olarak aklınıza gelebilecek her yere gider ve onun dünya ile alakalı her ilişkisi kesilir. ' ifadelerini kullandı.