Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine gidiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kalıcı konutların inşa süreciyle ilgili verdiği bilgilerde, "Deprem bölgesinde sadece bina inşa etmeyeceğiz, o şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız. Tarihi, kültürü, sanatı ve doğasıyla bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız. 143 bin köy evimizi de bu anlayışla inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.