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Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılmak amacıyla bugün Adıyaman'ı ziyaret edecek. Aynı zamanda Erdoğan depremzedelerle iftar yapmak için bir araya gelecek.

10:40 . 27/03/2023 Pazartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesine gidiyor

Afet konutlarına ilişkin Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak toplamda 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin sözleşmeleri yapılarak yapım süreci başladı. 23 Mart itibarıyla ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 17 bin 902 konutun temeli atıldı.


Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.


Depremzedelerle iftar yapacak


Erdoğan, temel atma töreninin ardından çadır kent ziyaretinde bulunacak ve Adıyamanlı depremzedelerle iftarda bir araya gelecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı boyunca depremden etkilenen illere ziyaretini sürdürecek.


1 yılda deprem bölgesinde toplamda 650 bin konut inşa edilecek.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iki üç ay içinde 11 ilde toplamda 319 bin konutun yapımını başlatacaklarını bildirdi.


Bakan Kurum,
"Ardından da etap etap şu an itibarıyla 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız."
dedi.




#Adıyaman
#Depremzedeler
#Konut
#Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni
29 dakika önce
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