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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Libya'nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti'ni destekleyeceklerini, bu kapsamda Almanya'yla işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın içine girdiği genel seçim sürecinin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yeni dönemde de Türkiye-Almanya ilişkilerinin sağduyulu ve stratejik bakışla gelişeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye itidalli tutumunu koruyor


Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yakalanan ivmenin kaybolmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın tahrikkar eylemlerini sürdürdüğünü, Ege’de uluslararası hukuka ve vicdana aykırı olan geri itme hadiselerinin artarak devam ettiğini, tüm bunlara rağmen olumlu gündemin muhafazası için Türkiye’nin itidalli tutumunu koruduğunu dile getirdi.

Afganistan ve Libya vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun imkan ve kabiliyetlerini de kullanmak suretiyle Afganistan’a desteğin en etkin biçimde nasıl sürdürebileceğini ele almak gerektiğini belirterek, Libya’nın istikrarı için Milli Birlik Hükümeti’ni desteklemeye devam edeceklerini, bu kapsamda Almanya’yla işbirliği yapmaya da hazır olduklarını söyledi.

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