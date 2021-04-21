Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı
EĞİTİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, merkeze alınırken, Bartın, Bayburt, Çankırı Karatekin, Iğdır, İbn Haldun ile İzmir Demokrasi Üniversitelerine rektör atamaları gerçekleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile Endonezya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç, merkeze alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'ne Afşın Burak Bostancı atanırken, Nükleer Düzenleme Kurulu üyeliğine ise Suat Ünal getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın ve Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Sönmez ise görevden alındı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan İstanbul Vakıflar 1'inci Bölge Müdürlüğüne Hayrullah Çelebi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan İstanbul İl Müdürlüğüne Abdurrahman Aydın atandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçildi. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereği yapıldığı belirtildi.

6 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Kararla birlikte, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

  • Atamaların 2547 sayılı Yüseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereği yapıldığı ifade edildi.

İki yeni bakanlık kuruldu: İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri
EKONOMİ
İki yeni bakanlık kuruldu: İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri

Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı
GÜNDEM
Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı
GÜNDEM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi
GÜNDEM
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirildi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti: Üç yeni bakan atandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi değişti: Üç yeni bakan atandı

Abone Ol Google News
Çok sayıda ilesağanak yağış uyarısı

Çok sayıda ile
sağanak yağış uyarısı

​Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

​5,5 tonluk dev insansız hava aracı geliyor.
Sizi 15 Temmuzdanbeter yaparız!

CHP'li Altay'ın 'Menderes' benzetmesine sert tepki.

​Yaya köprüsünden geçmeye çalışan otomobil korkuluklara sıkıştı.

​ABD Başkanı Biden'dan George Floyd açıklaması.
İki yeni<br>bakanlık kuruldu

İki yeni
bakanlık kuruldu

İşte yeni oluşturulan bakanlıkların görevleri.

Altı üniversiteye rektör atadı

Altı üniversiteye rektör atadı

​Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 ayda 8 gemi

15 ayda 8 gemi

​Kamuya özel sektör deneyimi
128 milyar<br>dolar talimatı

128 milyar
dolar talimatı

​CHP'nin diline doladığı yalan AK Parti MYK'nın gündemindeydi.
İstanbul'u<br>koruma projesidir

İstanbul'u
koruma projesidir

​Bakan Kurum Kanal İstanbul'u Yeni Şafak'a anlattı.

Tapu tezgahıyla<br>300 milyon lira

Tapu tezgahıyla
300 milyon lira

​Kamu binasında sahte oda açmışlar.
Kirli siyaset

Kirli siyaset

​Cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeği yalanlarına alet etti.
Rusya'dan Kırım'a<br>büyük askeri yığınak

Rusya'dan Kırım'a
büyük askeri yığınak

​Savaş planı uydudan görüntülendi.
ABD'de George Floyd kararı

ABD'de George Floyd kararı

​Polis tüm suçlamalardan hüküm giydi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.