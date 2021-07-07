Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altyapı ve ulaşımda 81 ile çağ atlattık

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün kollarımızı ülkemizin iki yanına açacağız. Kocaeli'nden Kars'a kadar ülkemizin dört bir yanında tamamlanan konutlarımızın resmi açılışını yapıyoruz.

TOKİ'nin yaptığı bir milyonuncu evi sahibine teslim edeceğiz.

Tüm vatandaşlarımızın huzurla, güvenle, esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ediyorum.

Mimarından işçisine hepsinden Allah razı olsun, ortaya muhteşem eserler çıktı. Buralarda oturacak oturan tüm kardeşlerime Allah mutluluklar versin diyorum.

Özellikle köyden şehre göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra ülkemiz çirkin bir yapılaşmanın esiri olmuştur. Burada suçlu olan vatandaşımız değil, gelişmeleri öngöremeyerek gerekli altyapıları kurmayan, destek vermeyen devrin yöneticileridir.

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Avrupa'da yaklaşık bir asır önce başlayan sosyal konut projelerinin insanı kuşatan projeler olduğu söylenemez.

Rahmetli Turgut Özal'ın kurduğu TOKİ'yi yeniden yapılandırarak burayı konut üretim merkezi haline getirdik.

İBB Başkanlığı görevine geldiğimde şehrin iki yakasına örnek şehirler kurmak için projeleri devreye aldık. Ülkemizde 1964-1979 250 bin binada 878 bin konut, 1980-2002 arasında 1 milyon 65 bin binada 4 milyon konut, 2003-2019 arasında 1 milyon 173 bin binada 11 milyon 320 bin konut üretilmiştir. Bu tablo da göstermektir ki, Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir.

Teknolojinin imkanlarını şehrin ve milletimizin emrine verdik. Erişilemeyen, hizmet götürülmeyen yer bırakmadık, bırakmayacağız. Altyapı ve ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ile çağ atlattık.

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Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden vatandaşımızı ev sahibi yaptık.

TOKİ vasıtasıyla konut, iş yeri, stadyum, hastane, okul, yurt ve spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesis inşa ettik.

Elazığ'da yaptığımız 26 bin konutun 14 binini teslim ettik. Türkiye genelinde bitirdiğimiz afet konutu sayısı 70 bindir.

Önümüzde iki hedef var.

1- Acilen dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutun 300 binini bakanlığımız kendi eliyle yapmaktadır.

2- 2023'e kadar 81 ilimizde 340 millet bahçemizi milletimizin hizmetine sunmaktır.

Biz sadece dört duvar yapmıyoruz. İnsanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz.

OYNAT 02:32 Bakan Murat Kurum paylaştı: 1 milyon kere maşallah TOKİ tarafından inşa edilen 1 milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teslim ediyor.



Ankara Sincan'da Saraycık TOKİ Konutları'nda düzenlenecek tören bugün 7 Temmuz saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.



Törende ayrıca canlı bağlantıyla 7 bölgenin her birinde bir TOKİ projesine bağlanılıp, buralarda da anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapılması planlanıyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, twitter üzerinden bir video paylaştı. Kurum paylaşımında, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için eserler üretmeye devam ediyoruz. Bugün TOKİ Başkanlığımız ile inşa ettiğimiz 1 milyonuncu konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. 1 milyon kere maşallah.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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