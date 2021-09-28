Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıya erişim evrensel sağlık hakkıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu kapsamında ABD Başkanı Biden'in ev sahipliğinde düzenlenen "Küresel Kovid-19 Çevrimiçi Zirvesi: Pandemiyi Bitirme ve Gelecektekilere Hazırlık İçin Yeniden İnşa" zirvesine video mesajla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar şöyle:

AŞIYA ERİŞİM AHLAKİ ZARURET

Dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir. Ülkeler arasındaki gelir farklılıkları aşıya ve sağlık hakkına erişimde engel teşkil etmemelidir. Bu konuda uluslararası işbirliği ve dayanışmanın azami derecede sağlanması hayati önemi haizdir.

159 ÜLKEYE EKİPMAN YARDIMI

Türkiye, bu süreçte çok sayıda ülkeye ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin temininde yardımcı oldu. 159 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa, tıbbi ekipman ve salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan diğer kritik malzemeyi ulaştırdık. Başka ülkelerden tedarik ettiğimiz aşıların bir kısmını talep eden ülkelerle paylaştık.

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AŞILAMADA YÜZDE 70 HEDEFİ

Yaygın ulusal aşılama programımızla 18 yaş üstü nüfusumuzda 2’inci doz aşılanma oranında yüzde 70 hedefine çok yaklaştık. Ayrıca, TURKOVAC ve diğer milli aşı adaylarımızı, en kısa zamanda seri üretime geçirerek tüm insanlığın kullanımına sunmayı taahhüt ediyoruz.

"YENİ SALGIN ZAMAN MESELESİ"

Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir. Bu nedenle tespit edilen noksanlıkların giderilmesi bir seçenek değil siyasi sorumluluktur. Türkiye, Kovid-19'dan sonra her bakımdan daha güçlü bir dünya için sergilenecek gayret kulvarında yerini almaya hazırdır.