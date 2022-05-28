Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Azerbaycanlı gençler TEKNOFEST'te konuştu: Erdoğan babamız bugün çağırsa savaşa gideriz

Azerbaycan'da gerçekleşen TEKNOFEST'te gençlerin Türkiye hakkındaki düşünceleri bir kez daha iki ülke arasındaki bağların ne kadar kuvvetli olduğunu ve hiçbir ayrımcılık olmadığını hissettirdi: Eğer Türkiye topraklarında bugün bir gönüllük savaşı olursa gitmeye gönülden razıyım. Erdoğan'ın yeri bizim için ayrıdır.