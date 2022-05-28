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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine Azerbaycan'a gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev, Türkiye dışında ilk olarak Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST'e iştirak edecek.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycana gidecek
​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in davetine icabetle, 28 Mayıs 2022 tarihinde Azerbaycan'a günübirlik bir ziyaret gerçekleştireceklerdir." denildi.

TEKNOFEST'E KATILACAK

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'ne denk gelen ziyaretleri çerçevesinde, Türkiye dışında ilk olarak Bakü'de düzenlenen 'Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edeceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

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