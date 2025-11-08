Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da

13:208/11/2025, Cumartesi
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü Töreni'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü Töreni'ne katılmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye ulaştı. Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Bakü'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

Azerbaycan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Bakü’ye ulaştı.





