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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'daki saldırıyı şiddetle kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıya yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan, "Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

15:55 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Tahran'daki saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan paylaşımında,
"Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan, bir güvenlik amirinin şehit edildiği menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılarımza acil şifalar diliyorum. Türkiye can dostu ve kardeşi Azerbaycan’ın yanındadır."
ifadelerini kullandı.



#Azerbaycan
#saldırı
#İran
#Tahran
29 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'daki saldırıyı şiddetle kınıyorum
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