Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın oğlunun düğününde nikah şahidi oldu

Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren Selim Akar ile Melis Kahya çiftinin nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.
Bağışta bulunmaları istendi
- Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.
Öte yandan nikah törenin birçok siyasi katıldı.