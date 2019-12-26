Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akarın oğlunun düğününde nikah şahidi oldu
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın oğlunun düğününde nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

Haber Merkezi AA
Melis Kahya Akar, Selim Akar, Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan
Melis Kahya Akar, Selim Akar, Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan

Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren Selim Akar ile Melis Kahya çiftinin nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Hatıra fotoğrafı çekildiler

Bağışta bulunmaları istendi

  • Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

Öte yandan nikah törenin birçok siyasi katıldı.

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