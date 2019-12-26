Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın oğlunun düğününde nikah şahidi oldu

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Kayseri'de yolda mahsur kalan 2 diyaliz hastası kurtarıldı

Kayseri'de yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kalan diyaliz hastaları için yardım istenmesi üzerine olay yerine paletli ambulans sevk edildi. Yahyalı Belediyesi ve karayolları ekiplerinin de yardımıyla Yahyalı Devlet Hastanesine ulaştırılan hastaların tedavilerine başlandığı belirtildi.