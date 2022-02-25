Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış ve huzura darbe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın kabul edilemez olduğunu söyledi. Konuşmasına, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı değerlendirerek başlayan Erdoğan, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna’nın karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz” diye konuştu.

DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ

Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, telefonla görüştüğü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e de tekrar ifade ettiğini söyledi. Türk vatandaşları ile bölgedeki Tatarlar başta olmak üzere Ukrayna’da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması konusunda üzerlerine düşenleri yapacaklarını ifade eden Erdoğan, “Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların, Minsk mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Nitekim dün Sayın Putin ile görüşmek suretiyle kendisine de bunları ifade etmiştim” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİN DIŞLANMA ÇABALARI ART NİYETLİDİR

Erdoğan, Avrupa’nın 17 farklı ülkesinden gelen Türk vatandaşlarıyla Külliye’de bir araya gelmekten, hasret gidermekten, hasbihal etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu aktardı. Uluslararası Demokratlar Birliği bünyesinde, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının birliğinin, beraberliğinin, uhuvvetinin güçlenmesi için çalışanlara şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye, tarihin derinliklerindeki diğer sayfaları bir kenara bırakarak söylüyorum, Osmanlı’nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir. Dolayısıyla çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları yerlerin siyasi, sosyal, ekonomik faaliyetlerine etkin şekilde katılmaları ve söz sahibi olmaları kadar tabii bir durum yoktur. Kimi çevrelerin ülkemizi Avrupa’dan dışlama, Avrupa’nın karşısında bir coğrafya ve toplum olarak gösterme çabaları kesinlikle art niyetlidir. Balkanlar’dan Orta ve Doğu Avrupa’ya kadar her yerde kazıma, yok etme, silme çabalarına rağmen hala izlerimizi takip ederek kıtanın her köşesinde özellikle bunları görmek mümkündür.”

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Uluslararası hukuku ihlal etti

Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, 1 saat 50 dakika sürdü. Zirvenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, zirvede, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ele alındı. Zirvede, Rusya’nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye’nin Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Tuzakları başlarına geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyete şöyle seslendi: “Uluslararası Demokratlar Birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, faaliyet ve etki alanınızı ne kadar arttırırsanız vatandaşlarımıza bu mesajları ulaştırma, onları örgütleme, geleceğe hazırlama misyonunu da o derece başarılı şekilde yerine getirebilirsiniz. Hiçbir vatandaşımızı, marjinal örgütlerin, ülke ve millet düşmanı yapıların insafına terk edemeyiz. PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölmeye çalışanların oyunlarını hep birlikte bozacak, tuzaklarını beraberce başlarına geçireceğiz.”

Sinsi bir projeyle karşı karşıyayız

Avrupa’nın her başı sıkıştığında ırkçılık hastalığının yükselişine engel olamayan bir coğrafya olduğunu ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Irkçı saldırıların ilk ve öncelikli hedefi de bizim vatandaşlarımız ve onların yoğun olarak bulundukları yerlerdir. Mesela 2018 yılında Avrupa’da doğrudan vatandaşlarımızı ve derneklerimizi hedef alan 184 saldırı, 2019 yılında 253 saldırı, 2020 yılında 389 saldırı, 2021 yılında yine 350 saldırı kayıtlara geçmiştir. Bir süredir nefret suçlarını raporlaştırarak Avrupa’nın ve dünyanın gündemine getirmeye başladık. Müslümanları terörle eşleştirerek bunun üzerinden kapsamlı bir İslam düşmanlığı kampanyası yürüten sinsi bir proje ile karşı karşıyayız. Bu alçak projeyi başarısızlığa uğratmak için öncelikle Avrupa’nın siyaset, hukuk ve kamuoyu oluşturma mekanizmalarını etkin şekilde kullanmak şarttır.”

Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonla görüştü. Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

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