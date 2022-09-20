Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

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Terör örgütü her geçen gün çözülmeye devam ediyor: Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 90’a yükseldi.