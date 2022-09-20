Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Guterres ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
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