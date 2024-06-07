|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefatlarının yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Edebiyatımızın iki müstesna ismi, dava ve gönül insanı iki güzel adam Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
14:40 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 14:52 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


'Büyük davaların iki güzel adamı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun büyük davaların iki güzel adamı olduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında,
"Edebiyatımızın iki müstesna ismi, dava ve gönül insanı iki güzel adam Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum
" ifadelerini kullandı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#Cahit Zarifoğlu
28 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ 7 HAZİRAN 2024: 9. Yargı paketi maddeleri, ne zaman çıkacak ve içeriği neler, ceza indirimi var mı?