Cumhurbaşkanı Erdoğan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, edebiyatçılar Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'un vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
'Büyük davaların iki güzel adamı'
'Büyük davaların iki güzel adamı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun büyük davaların iki güzel adamı olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında,
"Edebiyatımızın iki müstesna ismi, dava ve gönül insanı iki güzel adam Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum
" ifadelerini kullandı.
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28 dakika önce