Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık” dedi.

Kahramanmaraş’ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılan Erdoğan, Türkiye'nin 6 Şubat gününe tarihinin en büyük felaketiyle uyandığını anımsattı. “Adeta dünyamız başımıza yıkıldı” diyen Erdoğan, milletleri millet yapan özelliklerinden birinin de sevinçleri paylaşarak çoğalttıkları gibi, zorluklar karşısında tek yürek ve tek bilek olup acılarını paylaşarak dayanılır kılmaları olduğunu söyledi.





MİLLET BU İMTİHANI BAŞARIYLA VERDİ

Sabır, umut, metanet, dayanışma, yardımlaşma ve fedakarlığın hem birey hem de topluma en çok böyle zamanlarda lazım olduğuna işaret eden Erdoğan, “Hamdolsun, milletimiz 6 Şubat depremlerinde bu imtihanı başarıyla vermiştir. Asrın felaketinin altından asrın dayanışmasıyla kalkmayı başardık” diye konuştu.





ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Böyle bir felaket karşısında Türkiye kadar güçlü durabilecek pek az ülke ve toplumun olacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Biz, depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırılmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe kat edilmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. İşte bunun için 6 Şubat gününü depremdeki kayıplarımızı yad etme yanında afetlere karşı milli dayanışmamızı ispatladığımız ve her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız.”





DAHA GÜVENLİ İNŞA EDECEĞİZ

“Bu elim tarihi, afet ve milli dayanışma günü haline getirerek, geçmişten aldığımız derslerle geleceğimizi daha güvenli, daha güçlü, daha müreffeh bir şekilde inşa etmenin yollarını arayacağız. Facianın ilk anından itibaren erkeği ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, çalışanı ve işvereniyle, sivili ve kamu görevlisiyle, velhasıl 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum."





TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Devlet olarak afetin ilk anından itibaren personel, araç-gereç, milli ve uluslararası tüm imkanları seferber ettiklerinin altını çizen Erdoğan, milli bir seferberlikle, ülke içinden ve dışından 35 bini aşkın profesyonel personelin katılımıyla tarihin en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttüklerini belirtti.





Teröristler emellerine ulaşamadı

Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle adalet camiasına ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, zamanında müdahaleleri ile hain saldırıyı başarıyla bertaraf eden güvenlik güçlerini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Biri kadın, diğeri erkek iki terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyorum. Yaralılarımızdan da bir tanesinin Hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizin tek tek alınlarından öpüyorum.”





Ayağa kaldırana kadar çalışacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin gerçekleştiği saat olan 04.17'de sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yad ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz. Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz.”





Ayrımcılık yapmadık yapmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatlarının hiçbir döneminde Türk insanına hizmet ederken ayrımcılık yapmadıklarını, yapmayacaklarını belirterek, “Cumhur İttifakı olarak ülkemizin dört bir yanını taradık, tarıyoruz, tarayacağız ve Allah'ın izniyle bütün inşa ve ihya hareketini sona erdireceğiz” diye konuştu. Siyasetlerini, “eser ve hizmet siyaseti” olarak niteleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Şimdi birileri çıkmış Hatay'daki aday tanıtım toplantımızda söylediğimiz, hükümetle yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır şu hakikati sürekli kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Hükümet olarak biz hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz. Bir kez daha altını çizerek tekrar ediyorum, İstanbul'undan İzmir'ine, Ankara'sından Hatay'ına muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettikleri hizmeti kazandıramadıkları için, bunun tek sebebi nedir biliyor musunuz, beceriksizlik, iş bilmezlik, başka hesaplar peşinde koşmaları.”





Gece gündüz durmayacağız

Deprem bölgesine acil ihtiyaçlar için 107 milyar lira kaynak aktardıklarını anımsatan Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konutun kurasını çekildiğini belirtti. Erdoğan, "Şehrimizde konut, iş yeri ve ahır olarak hak sahibi yaklaşık 78 bin vatandaşımızın tamamına da anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim etmektir. Ardından bu sayıyı süratle 390 bine tamamlayacağız" dedi. Erdoğan, deprem bölgesinde son 1 yılda yapılan çalışmaların anlatıldığı videonun da izletildiği törende, “Biz temeli atarken ne söz verdiysek onu yaptık. Muhalefet diyor ki ‘Bir yıl geçti ortada bir şey yok.’ Kahramanmaraş burada, zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın. En son hak sahibi vatandaşımız güvenli yuvasına kavuşuncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



