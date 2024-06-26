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Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkan Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Halil Akkoç
17:21 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:27 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Ali Erbaş
#Politika
22 dakika önce
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