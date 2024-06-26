Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyanet İşleri Başkan Erbaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreterliğine seçilen Mark Rutte ile telefonla görüşmesine ilişkin, "Washington'da görüşeceğiz, bir araya geleceğiz. O da 'Washington'u beklemeden ben Türkiye'ye ziyarete geleceğim' dedi." ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı, "Yumruklarımız sıkılı olmayacak, el sıkışmaya, selamlaşmaya, müzakereye devam edeceğiz." açıklaması sorulan Erdoğan, "Söyleyeceklerimi söyledim zaten. Onun dışında bir şey söylemeye gerek yok." dedi.