



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kamu yayıncımız TRT sorumlu, toplumun tamamına hitap eden insan ve değer odaklı yayınlarıyla Türkiye'nin yüz akı kurumlarından biridir.

Değerli misafirler bugün dünya çatışmalar ve eşitsizliklerin pençesinde kıvranmaktadır. Derin bir liderlik krizinden geçmektedir. Yüzümüzü nereye çevirsek dram görüyoruz. Aynı şehrin iki farklı noktasında iki farklı hayat yaşanıyor. Bir ucunda refah varken bir ucunda açlık var. Devletler arasındaki rekabet daha agresif bir hal almaya başlıyor. Umutları yeşertecek gelişmelerin sayısı giderek azalıyor. İnsanlık, bir dönüm noktasındadır. Sadece önümüzdeki 5-10 yılı değil torunlarımızın da geleceğini etkileyecek mahiyette hadiseler yaşanmaktadır. Gazze'den Ukrayna'ya kadar pek çok coğrafyada meydana gelen insani krizler dünya düzeninin kırılganlığını gözler önüne sermektedir. Her kriz aynı zamanda bir imkandır.





Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor Gündem / Politika

Layıkıyla değerlendirebilenler için her kriz yeni bir dönemin muştusu, yeni bir başlangıcın öncüsü olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir.

"BM reforme edilmeli"

Şu an bu Birleşmiş Milletler ile devam edebilir miyiz? Hayır. Tamamıyla bu Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi gerekmektedir. Dünya 5 daimi üyenin eline diline bırakılamaz. Süratle değişim gerekiyor. 5 daimi üye, 15 geçici üye... Olmaz. Bu şekilde bu dünya yönetilemez. Dünya değişti, değişiyor. Öyleyse bu değişime yönelik ciddi bir değişim şart. Kabullenmezler biliyorum.

Sözleri ayakta alkışlandı

(Salondan yükselen sesler) Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Siyonistlerin gözü, ağzı, dili olmak suretiyle burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız. Dünyadaki siyonistler Tayyip Erdoğan'ın nerede durduğunu çok iyi biliyor ama siz hala anlayamamışsınız.

"Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır"

İsrail hükümetinin bölgedeki yaşayan herkesi tehlikeye atan saldırganlığı karşısında bundan bize ne diyebilir miyiz? Bu savaş niye? Eğer bugün harekete geçmezsek ne zaman geçeceğiz. Gazzeli, Lübnanlıların acısı hepimizin acısıdır. Zalimin yanında duran zulmüne de ortak olur. Türkiye olarak devleti ve milleti ile Gazze'deki mezalime sesimizi yükseltiyoruz.

Holokost utancı sebebiyle yol verilen bu insanlık faciasının sonu çıkmaz sokaktır, felakettir.