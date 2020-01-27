Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığa destek olan hayırseverlere teşekkür etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında devletin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürütülen mücadelede yurt içinden ve yurt dışından destek olan hayırsever vatandaşlara Cumhurbaşkanı olarak şükranlarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SMS bağışları ile destek olan, TV programlarıyla büyük bir farkındalık oluşturan vatandaşlarımız ve bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türk milletinin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın." ifadesini kullandı.

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