Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'a destek olan hayırseverlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem sonrasında devletin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürütülen mücadelede yurt içinden ve yurt dışından destek olan hayırsever vatandaşlara Cumhurbaşkanı olarak şükranlarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SMS bağışları ile destek olan, TV programlarıyla büyük bir farkındalık oluşturan vatandaşlarımız ve bölgedeki ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarımız, Türk milletinin birlik olduğunda neleri başarabileceğini dünyaya bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Devletimizin yanında yer alarak, yaraları sarmak için yürüttüğümüz mücadelede yurt içinden ve yurt dışından bizlere destek olan tüm kardeşlerime, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2020

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın." ifadesini kullandı.