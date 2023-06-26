|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Erol Ayyıldız'ı atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Erol Ayyıldız atandı. Eskişehir Valisi olan Ayyıldız'ın yeni görevi Resmi Gazete'de yayımlandı.

00:24 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Erol Ayyıldız atandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. ,


Erol Ayyıldız kimdir?

Erol Ayyıldız (d. 1966, Piraziz, Giresun), Türk bürokrat.

Haziran 2016 tarihinden itibaren İzmir Valisi olarak görev yapmış, 9 Haziran 2020 tarihinden itibaren Eskişehir Valiliği'ne atanmıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Sırası ile Ulubey, Ekinözü, Kozaklı kaymakamlıkları, Bitlis Vali Yardımcılığı, Çayeli Kaymakamlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Bakanlar Kurulunun 11 Ağustos 2011 tarih ve 2011/2153 sayılı Kararı ile Zonguldak Valiliği görevine atanmıştır. 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/5197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Valiliğine atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanmıştır. 9 Haziran 2020 tarihinde İzmir Valiliğinden Eskişehir Valiliğine atanmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.




#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Erol Ayyıldız
#Resmi Gazete
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban bayramı namaz saatleri 2023: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Diyanet il il bayram namazı vakitleri (28 Haziran 2023)