Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti

Ekonomi

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Şu anda Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızılelma geliştirme faaliyetleriyle uğraşıyoruz. Kızılelma daha hiç uçmadı, ona büyük ülkelerden talep var. Öz kaynaklarımızla tümüyle bağımsız bir şekilde programı ilerletiyoruz" dedi.