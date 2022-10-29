Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
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