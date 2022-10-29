Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Haririyi kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Hariri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Haririyi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

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