Cumhurbaşkanı Erdoğan Gine Bissau Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Malam Mané’in bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen törende, Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mané, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Malam Mané’in bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.