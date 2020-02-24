Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayırseverleri okul yapmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki "Okullardan Yarınlara" programında konuştu. Erdoğan, “Milli Eğitim Bakanlığımızın 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Ülkemizin seçkin iş insanları ve hayırseverlerinin desteği ile Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz” dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Okullardan Yarınlara programında konuşuyor. https://t.co/vCUa5nDp56 — Yeni Şafak (@yenisafak) February 24, 2020

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu’nda düzenlenen “Okullardan Yarınlara” programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyacı olan 13 bin okulun yapımı için kampanya başlattı.

Konuşmasına Libya ve Suriye’de şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Libya ve Suriye’de ülkemizin ve milletimizin bekası için mücadele ederken şehit düşen tüm kahramanlara Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize sıhhat ve afiyet temenni ediyorum. Şehit yakınlarımıza ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi sunuyorum. Tarihindeki en önemli ve istiklal ve istikbal mücadelelerinden birini veren Türkiye, Rabbimin yardımı, milletimizin duası ile inşallah bu süreçten de alnının akıyla çıkacaktır. Bu toprakları nasıl bin yıldır kanlarımızla yoğurarak vatanımız yaptıysak. Bundan sonra da aynı inançla mücadeleye devam edeceğiz. Her birinin haberi ile yüreğimizin dağlandığı aziz şehitlerimize layık olabilmenin yolu aynı anda farklı cephelerde verdiğimiz bu kutlu mücadeleyi taçlandırmaktan geçiyor” diye konuştu.

“Deprem bizi beklemiyor, afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız”

İran’da meydana gelen ve Van’da yıkıma ve can kaybına neden olan 5,9 büyüklüğündeki depreme de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Van’da hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kayıplarının çoğunu kerpiç evlerin yıkılması nedeniyle yaşadık. Depreme dayanıksız yapı meselesi ülkemizin eski ve yaygın bir sorunu. Bu konuda başlattığımız çalışmalar çok büyük maliyetler ve zaman istiyor. Şuana kadar önemli neticeler elde ettik. Ama gidecek çok yolumuz olduğunu biliyoruz. Deprem bizi beklemiyor, afetlere hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Vatandaşlarımızdan depreme dayanıksız yapıları dönüştürülmesi noktasına özellikle vurgu yaparak bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Devlet ancak vatandaşının desteği ile böyle bir yükün altından kalkabilir. Kentsel değişim, dönüşüm diyoruz, ancak kentsel dönüşüm için kapısını çaldığımız vatandaşlarımız bize aynı şekilde cevap vermiyorlar. Burada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün bir araya gelişimizin sebeplerinden biri de budur. Hükümete geldiğimizde eğitim-öğretimi önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Uzun yıllar boyunca eğitim-öğretim bütçesi devlet harcamalarının ilk sıralarında yer aldı. Ana sınıfından yükseköğrenime kadar her aşamada ülkemizin eğitim öğretim alt yapısını ve insan gücünü güçlendirdik” şeklinde konuştu.

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OYNAT 01:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yardımlarda deprem riski yüksek olan yerlere öncelik vermeliyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda 'Okullardan Yarınlara' programına katıldı. Erdoğan, 'Benim sizlerden ricam şu deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir. Bu bölgelerde yapılan yapılar deprem sonrası vatandaşlarımızın sığınacağı barınma alanı olarak da kullanılacaktır' dedi. BiP'te paylaş

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“Milli Eğitim Bakanlığımızın 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor”

Türkiye’de 18 milyonu aşkın öğrencinin sayıları 70 bini bulan eğitim kurumlarında eğitim hizmeti aldığını kaydeden Erdoğan, “Özel eğitim kurumları ve diğer eğitim-öğretim birimleri ile bu sayı 86 bine kadar çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın bunlara ilave olarak 21 bin dersliğe sahip 13 bin yeni okula ihtiyacı bulunuyor. Ayrıca mevcut okulların bir kısmında da depreme karşı güçlendirme çalışması yapılması gerekiyor. Bu akşam burada birlikte olduğumuz ülkemizin seçkin iş insanları ve hayırseverlerinin desteği ile Milli Eğitim Bakanlığımızın okul ihtiyacını tamamen çözmeyi hedefliyoruz. Bu kampanyada ben sizlerin yerinizi alacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Benim sizden ricam şu, deprem riski yüksek alanları öncelik vermenizdir”

Salonda gösterilen harita üzerinden isteyen bağışçının istediği bölgedeki okulun yapımını veya deprem güçlendirmesini üstelenebileceğinin altını çizen Erdoğan, “Benim sizden ricam şu, deprem riski yüksek alanları öncelik vermenizdir. Çünkü bu bölgelerde yapılan okullar öğrencilerimiz için güvenli çatılar olmanın yanında deprem sonrasında vatandaşlarımızın sığınacakları barınma alanları olarak kullanılabilecek. Gerek ağır hasarlı binaların tamamen boşaltılması, gerek artçı sarsıntılar sebebiyle diğer binalara bir müddet girilememesi sebebiyle bu tarz yerlere ihtiyaç duyuluyor." şeklinde konuştu.

Bu okullarda yetişecek her evladın ülkesine ve milletine yaptıkları katkıların manevi hasılasından herkese pay düşeceğini kaydeden Erdoğan, "Böylesine bitip tükenmek bilmeyen hayr içinde yer almanın hazzı pek az örnekle karşılaştırılabilir. Fani olan bizler bu dünyadan göçüp gittikten sonra da arkamızda hizmet vermeye devam edecek eserler bırakacak olmaktan daha büyük bir mutluluk kaynağı yoktur. Buralardan yetişecek olan yavrular size yaptıkları dualarla inanın sizler de ebedi alemde çok daha rahat edeceksiniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü kendisine rehber edinmiş bir yönetim olarak biz de bu hayr işini destekleyenlere her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza yapılan her türlü ayni ve nakdi bağışın tamamı gelir vergisinden düşürülebiliyor. Bağışçı desteği ile yapılan okul ve yurtların inşaatındaki tüm giderleri KDV’den muaf tuttuk” dedi.

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"Bizim en büyük servetimiz genç ve yetişmiş insan gücümüzdür"

Önümüzdeki dönemde okul, derslik, öğretmen sayısı kadar çocukların zihin ve gönül dünyalarını geliştirmeye de önem verilmesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, “Son yıllarda bu konuda medyada giderek daha sık şekilde gerçekten can acıtıcı, üzüntü verici olduğu kadar da düşündürücü haberlere, fotoğraflara rastlıyoruz. Çocukluğa ve gençliğe veremeyeceğimiz derecede vahamet arz eden bu tabloyu süratle değiştirmemiz gerekiyor. Hem kamu hem toplum olarak derin bir muhasebe yapmamız, tefekkür etmemiz, eğitim öğretim yolunda yeni bir haritası hazırlamamız önem arz ediyor. Evlatlarımızdan iyi matematik, fen bilgisi, edebiyat, coğrafya bilmenin yanında, hatta onlardan önce iyi insan olmayı öğretmeliyiz. Annesine, babasına, öğretmenlerine, arkadaşlarına saygılı olmayı bilmeyen bir çocuğun diplomasında ne yazdığının önemi kalmaz. Medeniyet ve tarih değerleri ile yoğrulmamış, milletine, bayrağına, ezanına, vatanına, devletine sıkı sıkıya bağlı olmayan her evladımız dalından kopan yaprak gibi savrulup gitmeye açık demektir. Bizim en büyük servetimiz genç ve yetişmiş insan gücümüzdür. Böylesine muazzam bir serveti böyle hoyratça savurmaya, tehditlere açık bırakmaya hakkımız yoktur” diye konuştu.



