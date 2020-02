Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib harekatı an meseledir, FETÖ 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu'nu korudu, Gezi tıpkı darbe girişimleri gibi alçakça saldırıdır AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip, ona savaş açan; şahsım ve AK Parti'dir" diyen Erdoğan, FETÖ'ye karşı tedbirleri 2010 yılı itibariyle almaya başladıklarını söyledi.15 Temmuz gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ tarafından korumaya alındığını da ifade eden Erdoğan, İdlib'e harekat planı hakkında da bilgi verdi. "Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da 'bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meseledir" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın gündeminde Gezi olayları duruşması da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler, tıpkı muhtıralar, tıpkı terör örgütlerinin saldırıları, tıpkı FETÖ'nün 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi devleti ve milleti hedef alan alçak bir saldırıdır" dedi.

Haber Merkezi 19 Şubat 2020, 11:19 Son Güncelleme: 19 Şubat 2020, 15:25 AA