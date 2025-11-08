Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif arasında kritik görüşme: Gazze'de ateşkesin korunması önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde Türkiye'nin, Pakistan'daki terör saldırıları ile Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu belirtti. Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Günü Töreni için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede taraflar arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrarla sonuçlanmasını temenni ettiklerini ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.