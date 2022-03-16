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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefonda görüştü. Erdoğan, barış için yoğun bir diplomatik çaba harcandığını söyledi ve Zelenski ile Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN'DAN KALICI ATEŞKES VURGUSU

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

"ZELENSKİ İLE PUTIN'İ BİR ARAYA GETİRME ÇABAMIZ SÜRECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.

  • Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Kiev'i birkaç günde alma planı başarısız oldu
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Putin'in Kiev'i birkaç günde alma planı başarısız oldu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Ukrayna' gündemli toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Putin'in Ukrayna'nın gücünü hafife aldığını belirten Stoltenberg, 'Putin'in Kiev'i birkaç günde alma planı başarısız oldu. Rus ordusu gücünün yüzde 40'ını kaybetti. Ukrayna halkını takdir ediyorum.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın sona ermesi için diplomatik çabalar hızlandırılmalı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın sona ermesi için diplomatik çabalar hızlandırılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısında konuştu. Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Erdoğan, 'İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir bunları yeniden zirvede değerlendireceğiz. Savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldık. Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor, yarın da Ukranya'ya geçecek.' ifadelerini kullandı.

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