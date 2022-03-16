Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefonda görüştü
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski telefonda görüştü. Erdoğan, barış için yoğun bir diplomatik çaba harcandığını söyledi ve Zelenski ile Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefonda görüştü.
ERDOĞAN'DAN KALICI ATEŞKES VURGUSU
Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek, süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.
"ZELENSKİ İLE PUTIN'İ BİR ARAYA GETİRME ÇABAMIZ SÜRECEK"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.
Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.