Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Üç bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Üç bölge 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edilirken, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların ise acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Üç bölge kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 ayrı bölgenin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi ve Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İstanbul'un Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kaynarca Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanı ve Alibahadır, Paşamandıra ve Öğümce Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanı koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucu "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesi sınırları içerisinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazların da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi.

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin adı ise "İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak değiştirildi.

Dronla havadan görüntülendi: Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
FOTOĞRAF 6
Title
Kastamonu’nun Bozkurt, İnebolu ve Çatalzeytin ilçesinde 27 Haziran’da şiddetli yağış sebebiyle Ezine, Söke, Akçay ve Zarbana Çayı’nın taşması neticesinde yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, bazı binalarda yıkıldı.
Title
Bazı binaların ise bir bölümünde göçükler meydana geldi. Sel sebebiyle ormanlardaki ağaçlar sahil ve Karadeniz’e sürüklendi.
Title
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
Title
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
Title
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
Title
Bozkurt ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Abana’dan denize dökülen Ezine Çayı, Çatalzeytin ilçesinden geçen Akçay ile İnebolu’nun Söke Çayı’ndan Karadeniz’e akan sel suları, Karadeniz’i kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.
Dronla havadan görüntülendi: Sel suları Karadeniz’i kahverengiye bürüdü
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında Karadeniz'e akan sel suları denizi kahverengiye bürüdü. Çamurla kaplanan deniz, dronla havadan görüntülendi.

Cilvegözü'nde kapanma tehlikesi: 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak
GÜNDEM
Cilvegözü'nde kapanma tehlikesi: 4 milyondan fazla kişi açlık riskiyle karşı karşıya kalacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım: Hesaplara yatmaya başladı
EKONOMİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım: Hesaplara yatmaya başladı
Gökyüzübir anda yeşile döndü

Gökyüzü
bir anda yeşile döndü

​ABD'nin Güney Dakota eyaletinde korkutan görüntü.
Üç bölge için kesin koruma kararı

Üç bölge için
'kesin koruma' kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
4 milyon kişiyibekleyen tehlike

4 milyon kişiyi
bekleyen tehlike

​Süre 10 Temmuz'da doluyor: Yeniden kapanabilir.

Kontrolden çıkan<br>TIR sekiz aracı biçti

Kontrolden çıkan
TIR sekiz aracı biçti

​Şoför olay yerinden kaçtı: 4'ü çocuk 12 yaralı var.
Trafik durma<br>noktasına geldi

Trafik durma
noktasına geldi

​Tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı.

Karadeniz<br>kahverengiye büründü

Karadeniz
kahverengiye büründü

Çamurla kaplanan deniz havadan görüntülendi.

Abe'ye suikast

Abe'ye suikast

Kampanya konuşması yaparken sırtından vuruldu.

En üst ceza verilecek

En üst ceza verilecek

​“Sağlıkta şiddetin önlenmesi için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.”

Keşiflerin devamı gelecek

Keşiflerin devamı gelecek

​Adana'da 4 petrol sahası daha var.
ABD heyeti PKK’ya ‘çekil’ dedi

ABD heyeti PKK’ya ‘çekil’ dedi

​PKK/YPG Türkiye'ye karşı güvenlik desteği bulamadı.
Yunanistan göçmenleri öldürüyor

Yunanistan göçmenleri öldürüyor

​AİHM tescil etti.
Haz ve hızdan ibadete zaman kalmıyor

Haz ve hızdan ibadete zaman kalmıyor

​Doç. Mustafa Ünverdi: Din, yavaş yavaş sosyal ve bireysel hayattan çekiliyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.