Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den zamlı memur maaşlarıyla ilgili paylaşım: Hesaplara yatmaya başladı

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "
Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız A,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." başlığıyla Bilgin'in paylaşımında yer alan görselde ise yüzde 41,7'lik zam oranı ile en düşük memur maaşının 9 bin 707 lira olduğu belirtildi.
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Temmuz ayı memur ve memur emeklisinin maaşları Kurban Bayramı öncesinde hesaplarda olacak.<br><br>
Haziran ayı enflasyonu ile belli olan yeni maaşlar yarın hesaplara yatacak.<br><br>
EN DÜŞÜK MEMUR VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?<br><br>Memur ve emeklileri yüzde 41,69 oranında zam alacak.<br><br>En düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük emekli maaşı ise 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya çıkacak.
İkramiye ödemeleri bugün sona erecek<br><br>Emeklilerin Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri de hesaplara yatmaya devam ediyor.
4B'li Bağ-Kur emeklilerinin bayram ikramiyeleri de bugün ödeniyor. <br><br>
Memur ve memur emeklisinin maaşı iki kritere göre belirleniyor. Bunların ilki toplu sözleşme, ikincisi ise enflasyon verileri. 4 milyon memurun 2022 ve 2023’teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6’ncı dönem toplu sözleşme görüşmelerine göre, bu yılın ikinci yarısı için yüzde 7 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
Buna göre, zam oranı yüzde 41,69 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği hariç en düşük memur maaşı 7 bin 500 liraya yükseldi.
FARKLAR AY İÇİNDE YATACAK<br><br>Maaşlardaki artışın ardından bir detay daha öne çıktı. Normal şartlarda memurlar ayın 15’inde maaş alacaklardı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından zamlı maaşların bayramdan önce 8 Temmuz’da hesaplara yatacağını açıklamıştı. Dolayısıyla zamlı maaşlar yarın hesaba yatacak. Memurlar ayrıca 1-15 Temmuz dönemini kapsayan zam farkı da alacak.
1’inci derecenin 4’üncü kademesindeki 25 yıl görev yapmış emekli öğretmen maaşı 5 bin 275 liradan 7 bin 475 liraya çıkacak. Emekli memur her ayın 1-5’i arasında maaşını çekiyor. Enflasyon açıklama tarihi ile maaş yatma tarihi yakın olduğundan temmuz zam farkları bu ayın sonuna kadar açıklanacak tarihte hesaplara geçecek.<br><br>
SENDİKALIYA 707 LİRA<br><br>Memurlar temmuz ayı maaşlarıyla birlikte ayrıca toplu sözleşme ikramiyesi de alacaklar. Bu ikramiyede artış söz konusu. Toplu sözleşme ikramiyesi 3 ayda bir ödeniyor. Geçen yıla kadar bu tutar 134 liraydı. Ocak itibarıyla 400 liraya çıkmıştı. Temmuz ayında ise zamla birlikte, aylık katsayısına bağlı olarak 706,90 liraya çıktı. Bu ikramiyeyi sendikalı olan memurlar alabiliyor.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU?<br><br>Zam oranı birçok ödeme kalemini etkiliyor. Bunlardan biri de memurların aile ve çocuk yardımı. Eş için ödenecek yardım tutarı 758,28 lira olurken, her bir çocuk için 83,40 lira, çocuk 0-6 yaş grubunda ise 166,80 lira ödenecek.
Zamlı maaşlar yarın hesapta: Memur ve emeklilerin maaşları bayramdan önce hesaplara yatıyor
Milyonlarca memur ve emekli enflasyon farkından doğan zamlı maaşlarını yarın alacak. Memurlar ise ikinci bir ödemeyi daha hesaplarında görecek. Memurlar Temmuz ayı maaşlarıyla birlikte ayrıca toplu sözleşme ikramiyesi de alacaklar. Ocak ayında 400 lira olarak belirlenen toplu sözleşme ikramiyesi Temmuz zammı ile birlikte 706,90 liraya çıktı. Ancak bu ikramiyeyi almak için tek bir şart var…