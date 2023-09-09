Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslâm düşmanlığının artması endişe verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Delhi’de Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya’nın oluşturduğu MIKTA Liderler Zirvesi’ne katıldı.





MİKTA Zirvesi’nde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;





“MİKTA’nın kuruluşunun 10. yıldönümünde G20 Zirvesi vesilesiyle Yeni Delhi’de sizlerle bir araya gelmekten ayrıca memnuniyet duyuyorum. MIKTA’yı on yıl önce küresel yönetişime ve ortak sorunların çözümüne katkıda bulunmak, aramızdaki iş birliğini pekiştirmek maksadıyla hayata geçirmiştik. Bu süreçte MIKTA ortak vizyon ve değerler temelinde önemli mesafe kat etti. Yine bu dönemde küresel refah ve istikrarı tehdit eden unsurlar farklılaştı, çeşitlendi ve derinleşti. Bununla birlikte cari sistemin herkes için sürdürülebilir barışı, güvenliği ve refahı güvence altına almakta yetersiz kaldığı görüldü.





Uluslararası terörizmle birlikte İslam düşmanlığının da giderek artması ve yaygınlaşması endişe vericidir. Bu menfi gelişmeler daha fazla dayanışmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ve hoşgörüye ihtiyacımız olduğunu bize yeniden hatırlatmıştır. Küresel sistemdeki adaletsizlikler büyürken uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm üretme kabiliyeti ise maalesef azalıyor. Bu tablo çatışmaların barışçıl yollardan çözümü, daha adil bir dünyanın inşa edilmesi, çok taraflılığın güvence altına alınması noktasında bizim sorumluluğumuzu daha da artırmaktadır.





Her fırsatta dile getirdiğimiz dünya beşten büyüktür tespitimizin gerisinde işte bu durum vardır. Nefret suçları, ayrımcılık, İslam ve yabancı düşmanlığı yerine karşılıklı saygıyı, bir arada yaşama kültürüne hakim kılmamız gerekiyor. Hemen her gün ifade özgürlüğü kılıfıyla iki milyar insanın en mukaddes değerlerine saldırılmasına izin verilmesi asla kabul edilemez.





Hangi dine mensup olursa olsun insana saygı duyan herkesin buna itiraz etmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi ifade etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca uluslararası kuruluşların daha kapsayıcı temsil niteliğini haiz, adil, demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve etkin kılınması şarttır. MIKTA gibi oluşumlar da bu bakımdan büyük önem taşıyor. MIKTA ülkeleri olarak tüm dünyayı tehdit eden gıda kriziyle mücadelede yapıcı katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum. Birlikteliğimizin krizlerle ve yeni meydan okumalarla mücadele çabalarına destek olmasını temenni ediyorum.”















