Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlunun el hareketini yorumladı İbret vesikası edepsizlik
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun el hareketini yorumladı: İbret vesikası edepsizlik

Meclis’in kutlu kürsüsünde ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz, gördünüz. Bu, tam bir ibret vesikası. Bir taraftan ‘helalleşmek’ diyeceksin, öbür taraftan Meclis’te bu edepsiz el kol hareketini yapabilme cüreti göstereceksin. Bu millet bu tür ahlaksızlara, böyle “hadi yürü” demez. Ona başka türlü “yürü” der.

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İdris Saruhan Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’nun el hareketini yorumladı: İbret vesikası edepsizlik
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Yatırımla, üretimle, istihdamla ve ihracatla ekonomiyi daha da güçlendireceklerini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ama tabii bunu anlamayan bir ana muhalefet var. İşte Meclis’teki konuşmasında Meclis’in kutlu diyebileceğim kürsüsünde ana muhalefetin başındaki adamın el kol hareketlerini izlediniz, gördünüz. Türkiye Cumhuriyeti’nde ana muhalefetin başındaki bir adamın yaptığı hareketlere bakın. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası. CHP’ye gönül veren tüm kardeşlerime de özellikle sesleniyorum, acaba böyle bir adama nereye kadar sabredeceksiniz? Yani ülkedeki iktidar partisine ve oraya gönül veren insanlara bu şekilde küfür eden bir ana muhalefetin başına nereye kadar sabredeceksiniz? Herhalde 2023’e kadar.”

Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
OYNAT 01:28
Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'i karıştıran el hareketi: Oturuma ara verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Bütçe Görüşmeleri için söz aldığı kürsüde, AK Parti sıralarına el hareketi yaptı. Ahlak dışı hareket sonrası, AK Parti'li vekillerden tepki gecikmedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüntülerin incelenmesi için oturuma ara verdi.

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