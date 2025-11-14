Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Programımıza teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum.

Uluslararası İnsan Hakları Konferansı ve Yankılar Sergisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi minnetle, özlemle yad ediyorum. Vakfımızı da ayrıca tebrik ediyorum

27 Kasım'a kadar devam edecek sergiyi ziyaret edilmesinin anlamlı buluyorum.

Eserleriyle fikirleriyle yaşantısıyla dik dirayetli duruşuyla şahsım ve Emine Erdoğan dahil milyonlarca insanın hayatına dokundu. Şule Yüksel Şenler'i rahmetle yad ediyorum.

Terbiye ailede başlar. Ailede ise bu daha çok anneye düşmektedir. Vakfımızın MEB ile imzaladığı protokol ile bu çalışmaları yeni bir merhaleye taşıdığını görüyoruz.

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın tüm mensuplarına başarılar diliyorum.

Malcom X'i rahmetle anıyorum. Irkçılığa meydan okudu eşitsiliğe baş kaldırdı. Merhum X doğruları seslendirmenimn cesaret gerektirdiği dönemde şöyle diyordu: "Ben hakikatin peşindeyim; kimin söylediği önemli değil. Ben adaletin peşindeyim; kimin için ve kime karşı olduğu önemli değil."

Yaşadıklara çağa imza atan iki ismin ortak özelliği, inandıkları yoldan sapmamak, zorluklara karşı mücadele etmekti. Her iki isim de hak ve hakikatin farklı coğrafyalardaki gür sesi oldu. İki isminde yankıları hala devam ediyor.

Peygamber Efendimiz sav. bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştu: Allah'a yemin olsun ki bu davamı terk etmem. Bir elime ayı diğer elime güneşi koysalar bu davamı terk etmem.

Ateşkesin ardından İsrail ihlallerine rağmen yaralarını sarmaya çalışan Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere Sudan'da Somali'de ve daha çok yerde zor günler geçiren kardeşlerime buradan dayanışma mesajlarımı yolluyorum.

Şule kelime anlamıyla ışık parıltı demekltir. Dualarla ebediyete uğurladığıız Şule Yüksel ŞLenler adalet yansıması olmuştur. Şahsımın ve değerli eşimin hayatında önemli şahsiyet olan Şule Ablamız kitaplarıyla ve kelamıyla bizlere fevkalade miras bıraktı. Türkiye'de başörtüsü davasının sancaktarlığını yapmıştı.

Malcom X, Tüm uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter demişti. Türkiye'de tüm uyuyanları uyandırmaya bir ışık bir alev bir Şule yetmiştir.

Gazete manşetlerinden hedef alınmış kara lisetelere adı büyük harflerle yazılmış. Gazeteler mazlumlardan nefret etmenizi zalimleri sevmenizi sağlar.

Şule Yüksel Şenler Ablamız defalarca tehdit edilmiş, konferanslarına bomba ihbarları yapılmış.











